Гринвуд провел в одиночестве первую тренировку после скандала

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд вернулся в расположение команды после скандала в сборной Англии, сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, 18-летний хавбек провел первую тренировку в одиночестве.

Ранее стало известно, что Гринвуд и Фил Фоуден привели девушек в свой номер в отеле, когда находились в Рейкьявике. Отметим, что оба футболиста дебютировали за сборную Англии в матче Лиги наций против сборной Исландии (1:0). Позднее главный тренер Гарет Саутгейт принял решение отстранить обоих игроков.