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Гринвуд повторил рекорд Руни

10 июля 2020, 03:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Астно Виллы». 18-летний англичанин забил в третьей встрече подряд.

Как сообщает Opta, Гринвуд является только вторым молодым игроком, забившим в трех матчах АПЛ кряду за «Манчестер Юнайтед». Сейчас ему 18 лет и 282 дня. Самым молодым является Уэйн Руни?, забивший в феврале 2005 года в трех играх подряд в возрасте 19 лет и 125 дней.

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