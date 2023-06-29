Гринвуд может уйти из «МЮ» в аренду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может покинуть команду на правах аренды, сообщает журналист Самуэль Лакхерст.

По данным источника, в клубе не хотят на совсем расставаться с игроком, который пропустил полтора года из-за судебных разбирательств по делу об изнасиловании.

Ранее он был отстранен, но после внутреннего расследования «красные дьяволы» решили оставить игрока. В руководстве считают, что ему пока рано возвращаться в основной состав, учитывая столь длительное отсутствие. В клубе готовы рассмотреть вариант с арендой игрока.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.