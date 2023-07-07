Гринвуд может стать частью сделки по переходу Хейлунда в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» может предложить «Аталанте» аренду форварда Мейсона Гринвуда в качестве части сделки по переходу Расмуса Хойлунда, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» выбрал 20-летнего датчанина основной целью на летнее трансферное окно, но переговорам мешает сумма, которую бергамаски хотят выручить за Хойлунда — 86 миллионов фунтов стерлингов. Манкунианцы рассчитывают, что включение Гринвуда позволит снизить требования итальянского клуба.
В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -