Гринвуд будет играть под номером 11. Ранее он принадлежал Марсьялю и Гиггзу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сменил игровой номер. В новом сезоне 18-летний англичанин будет выступать в футболке с цифрой 11. Ранее в основном составе у него был номер 9, а за резерв он играл под 26-м.

Напомним, что в последние годы 11 номер в «Манчестер Юнайтед» принадлежал Антони Марсьялю, а до него — Аднану Янузаю. До них же с 1990 по 2014 год в футболке с цифрой 11 на поле выходил Райан Гиггз.

Say hello to your ??? no.1??1??



Keep on making us proud, Mason ?#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 4, 2020

В прошлом сезоне Гринвуд сыграл в 51 матче во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 голевых передач.