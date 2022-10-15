Гринвуд арестован за несоблюдение условий освобождения под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог. Об этом сообщает The Sun.

По сообщению источника Гринвуд, который был освобожден под залог в начале февраля, был задержан 15 октября по подозрению в контактах со своей бывшей девушкой Гарриет Робсон.

21-летний футболист ожидает суда по делу об обвинениях в изнасиловании, нападении и угрозах убийства в отношении Робсон.

Гринвуд отстранен от работы в команде, но продолжает получать зарплату, которая, по информации СМИ, составляет около 75 тысяч фунтов в неделю.