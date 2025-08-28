«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого дивизиона в Кубке английской лиги

«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Гримсби» в 1/32 финала Кубка английской лиги — 2:2, пенальти 11:12.

Счет на 22-й минуте матча открыл форвард хозяев Чарльз Вернэм. Через две минуты после этого Тайрелл Уоррен увеличил преимущество «моряков». На 75-й минуте Бриан Мбемо отыграл один мяч «красных дьяволов», а его партнер по команде Гарри Магуайр за минуту до окончания основного времени сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказался «Гримсби». У команды Рубена Аморима 11-метровые удары не реализовали Матеус Кунья и Брайан Мбеумо.

«МЮ» после двух туров АПЛ нынешнего сезона с одним баллом занимает 16-е место в турнирной таблице. «Гримсби» выступает в четвертом дивизионе Англии.

Соперник «Гримсби» в следующем раунде Кубка английской лиги определится после жеребьевки.