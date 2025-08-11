Футбол
11 августа, 03:58

Грилиш согласился на аренду в «Эвертон»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, ливерпульский клуб хочет арендовать 29-летнего англичанина. Сам игрок согласился на аренду в «Эвертон».

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за «горожан» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
