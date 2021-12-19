Грилиш рассказал о проблемах с адаптацией в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих проблемах с адаптацией в команде.

«Я смотрю на свою статистику в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Когда я переходил в «Манчестер Сити», лучшую команду в Англии с лучшими игроками, я хотел, чтобы у меня было 20-30 результативных действий за сезон, но все пошло совсем не так. У меня действительно были проблемы с голами и голевыми передачами. Конечно же, на меня давила и сумма, за которую меня подписали. Когда ты не забиваешь и не отдаешь передачи долгое время, люди начинают сомневаться в тебе. Мне нужно верить в собственные силы и способности», — приводит Sky Sports слова Грилиша.

Грилиш перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро в августе нынешнего года. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 20 матчах за «горожан».