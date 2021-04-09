Грилиш пропустит еще несколько недель из-за травмы
13:47
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сообщил, что полузащитник команды, Джек Грилиш пропустит еще несколько недель из-за повреждения.
«Мы вместе с Джеком надеялись на его возвращение в матче с «Тоттенхэмом», который был 21 марта, но он усугубил травму. Ему потребуется еще немного времени. Хорошая новость заключается в том, что травма не долгосрочная. Джек сможет вернуться до конца сезона», — приводит Goal слова Смита.
В сезоне-2020/21 Грилиш провел 23 матча за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач. 25-летний англичанин не появлялся на поле с 13 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/grealish-out-few-more-weeks-aston-villa-injury/18mam5bzx8n0v12u25mvqxv4o9
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