Грилиш попал в аварию. За пару часов до этого он просил людей остаться дома

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в аварию на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро, сообщает The Sun. Также он нарушил правила карантина, пребывая на квартире у бывшего партнера по команде Росса Маккормака.

Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины. Им был причинен незначительный ущерб.

— Был большой скандал, потому что Джек не хотел ждать, но люди хотели от него ответов, — рассказал один из очевидцев. — Он пожимал плечами и высокомерно говорил сердитым автомобилистам, чьи машины были повреждены, что он заплатит, как будто не было ничего особенного. Но вдруг он пропал. Все произошло очень быстро.

was Jack Grealish...

(A) Buying food?

(B) Getting medicine?

(C) Out exercising?

(D) Out ignoring his own, and the governments advice whilst driving under the influence?



Tricky one this :/// https://t.co/sxEuArzPwJ pic.twitter.com/W4gArJLyAK — abs? (@abs_rufc) March 29, 2020

Перед этим 24-летний полузащитник, которым интересуются ведущие клубы Англии, опубликовал видео с призывом оставаться дома и не нарушать карантин.

— Сначала я не поверила, что это был Джек, видела его сообщение в социальной сети. Я фанатка «Виллы», но это лицемерие во всей красе. Джек сказал нам всем оставаться дома, а затем сделал прямо противоположное. Что он делал со своей машиной в 8 утра, я понятия не имею.

— Мы были вызваны незадолго до 10 утра, чтобы сообщить, что Range Rover врезался в две припаркованные машины, — отметил сотрудник полици. — Водитель оставил свои данные перед тем, как уйти пешком, и в надлежащее время с ним поговорит полиция.