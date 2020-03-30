Грилиш попал в авариню на своем Range Rover. За пару часов до этого он просил людей остаться дома
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в аварию на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро, сообщает The Sun. Также он нарушил правила карантина, пребывая на квартире у бывшего партнера по команде Росса Маккормака.
Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины. Им был причинен незначительный ущерб.
— Был большой скандал, потому что Джек не хотел ждать, но люди хотели от него ответов, — рассказал один из очевидцев. — Он пожимал плечами и высокомерно говорил сердитым автомобилистам, чьи машины были повреждены, что он заплатит, как будто не было ничего особенного. Но вдруг он пропал. Все произошло очень быстро.
was Jack Grealish...— abs? (@abs_rufc) March 29, 2020
(A) Buying food?
(B) Getting medicine?
(C) Out exercising?
(D) Out ignoring his own, and the governments advice whilst driving under the influence?
Tricky one this :/// https://t.co/sxEuArzPwJ pic.twitter.com/W4gArJLyAK
Перед этим 24-летний полузащитник, которым интересуются ведущие клубы Англии, опубликовал видео с призывом оставаться дома и не нарушать карантин.
— Сначала я не поверила, что это был Джек, видела его сообщение в социальной сети. Я фанатка «Виллы», но это лицемерие во всей красе. Джек сказал нам всем оставаться дома, а затем сделал прямо противоположное. Что он делал со своей машиной в 8 утра, я понятия не имею.
— Мы были вызваны незадолго до 10 утра, чтобы сообщить, что Range Rover врезался в две припаркованные машины, — отметил сотрудник полици. — Водитель оставил свои данные перед тем, как уйти пешком, и в надлежащее время с ним поговорит полиция.