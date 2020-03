Грилиш попал в авариню на своем Range Rover. За пару часов до этого он просил людей остаться дома

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в аварию на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро, сообщает The Sun. Также он нарушил правила карантина, пребывая на квартире у бывшего партнера по команде Росса Маккормака.

Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины. Им был причинен незначительный ущерб.

— Был большой скандал, потому что Джек не хотел ждать, но люди хотели от него ответов, — рассказал один из очевидцев. — Он пожимал плечами и высокомерно говорил сердитым автомобилистам, чьи машины были повреждены, что он заплатит, как будто не было ничего особенного. Но вдруг он пропал. Все произошло очень быстро.

was Jack Grealish...

(A) Buying food?

(B) Getting medicine?

(C) Out exercising?

(D) Out ignoring his own, and the governments advice whilst driving under the influence?



Tricky one this :/// https://t.co/sxEuArzPwJ pic.twitter.com/W4gArJLyAK