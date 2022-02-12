Грилиш получил травму на тренировке «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему полузащитник Джек Грилиш пропустит матч 25-го тура АПЛ с «Норвичем».

«Он получил повреждение, похожее на то, что у него было в «Астон Вилле» в прошлом году (у игрока были проблемы с голенью — прим. «СЭ»).

На тренировке после игры с «Брентфордом» он почувствовал себя нехорошо, мы провели осмотр, и пока он сыграть не сможет», — цитирует тренера BBC.

Как пишет в Twitter журналист The Telegraph Майк Макграт, у Грилиша проблема несколько более серьезная, и игрок может пропустить около месяца.

В нынешнем сезоне англичанин провел 17 игр в АПЛ, забив 2 гола.