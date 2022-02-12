Грилиш получил травму на тренировке «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему полузащитник Джек Грилиш пропустит матч 25-го тура АПЛ с «Норвичем».
«Он получил повреждение, похожее на то, что у него было в «Астон Вилле» в прошлом году (у игрока были проблемы с голенью — прим. «СЭ»).
На тренировке после игры с «Брентфордом» он почувствовал себя нехорошо, мы провели осмотр, и пока он сыграть не сможет», — цитирует тренера BBC.
Как пишет в Twitter журналист The Telegraph Майк Макграт, у Грилиша проблема несколько более серьезная, и игрок может пропустить около месяца.
В нынешнем сезоне англичанин провел 17 игр в АПЛ, забив 2 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|24
|19
|3
|2
|57-14
|60
|
2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|60-19
|51
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|28-27
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|19-17
|34
|
9
|Брайтон
|23
|7
|12
|4
|25-23
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|31-35
|27
|
12
|Лестер
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|23
|4
|5
|14
|14-46
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|- : -
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5