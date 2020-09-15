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Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой»

13:39
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом до июля 2025 года, сообщает официальный сайт команды из Бирмингема.

Ранее в СМИ были сообщения, что 24-летний англичанин может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Грилиш провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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