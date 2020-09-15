Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой»
13:39
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом до июля 2025 года, сообщает официальный сайт команды из Бирмингема.
Ранее в СМИ были сообщения, что 24-летний англичанин может перейти в «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Грилиш провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! ?#Grealish2025— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 15, 2020