Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом до июля 2025 года, сообщает официальный сайт команды из Бирмингема.

Ранее в СМИ были сообщения, что 24-летний англичанин может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Грилиш провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! ?#Grealish2025