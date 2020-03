Грилиш извинился за нарушение режима самоизоляции

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш записал видеообращение. Он заявил, что сожалеет о нарушении режима самоизоляции. Хавбек в воскресное утро устроил автомобильную аварию, возвращаясь с вечеринки у друга. За пару часов до инцидента он призвал людей оставаться дома из-за карантина. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

— Всем привет. — начал капитан команды. — Просто хочу записать видео, чтобы сказать, насколько мне стыдно после случившегося. Знаю, что каждому тяжело долго сидеть взаперти, мне просто позвонил друг и попросил приехать к нему, а я по глупости согласился.

Не хочу, чтобы кто-либо повторял мою ошибку. Я правда хочу сидеть дома и следовать правилам, о соблюдении которых нас просят. Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы в дальнейшем снова сможем радоваться жизни.

«I hope everyone can accept my apology and we can move on from this and hopefully in the near future we can all be out enjoying ourselves again, once this has all boiled over.»#AVFC midfielder apologises after breaking lockdown rules ?