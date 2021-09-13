Вингер «Эвертона» Демарай Грэй высказался о расизме в футболе.

«Мы встаем на колено, но людям, оскорбляющим других с той стороны экрана, плевать на это.

Я за то, чтобы участвовать в этом, демонстрировать, что это правильно, но вы сами видите, что случилось с парнями, которые не реализовали пенальти за сборную Англии в финале Евро-2020 — и вот ответ.

Молодые темнокожие английские игроки и дети увидят оскорбления и, возможно, не захотят играть за Англию, и это печально. Ни одна мать не захочет, чтобы ее ребенок потенциально оказался в такой ситуации. И ни один человек не захочет оказаться в такой ситуации. Я бы не хотел. Это несправедливо.

Когда все идет хорошо, наши темнокожие игроки забивают голы — все отлично. Затем наступает финал, в котором мы не были так давно, парни сплотили всю страну, но мы потерпели неудачу в самом конце — и некоторые люди вот так ведут себя по отношению к этим игрокам. Это плохой знак.

Я бы хотел просто сказать, что мне все равно, таковы люди. Но если бы меня так атаковали? Мы же люди. Это повлияет на каждого", — приводит слова Грэя пресс-служба «Эвертона».

В июле футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака после финала Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

В сентябре игроки сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Венгрией (4:0).