Грэм Сунесс: «Умей Езил злиться на себя, по-прежнему играл бы в «Реале»

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об игре полузащитника «Арсенала» Месута Езила. По его словам, немец обладает талантом, но ему не хватает желания работать усердно.

— Не у многих игроков есть такие таланты — приводит слова Сунесса SkySports. — Месут невероятен и, учитывая его возраст, сейчас должен быть на пике, регулярно забивать, создавать моменты, отдавать все силы ради команды. У него особый талант, но как сделать так, чтобы он каждый раз был сконцентрирован, выходя на поле? Это вызов для нового тренера.

Он умеет контролировать мяч, но критика остается прежней — готов ли он вкалывать? Нет. Лезет ли он из кожи вон? Нет, далеко не всегда. У него один гол за 10 месяцев. У него должно быть другое отношение к делу, чтобы он злился на себя, когда дела не складываются, но он, похоже, все принимает как есть.

Умей он злиться на себя, по-прежнему играл бы в «Реале». Арсен Венгер был снисходителен к нему, Унаи Эмери — суров. Теперь выход нового тренера. Он больше не мальчик, он — мужчина, который знает, что должен делать для того, чтобы быть успешным.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний Езил провел за канониров 20 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.