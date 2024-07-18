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Сегодня, 16:40

Грэм Поттер прокомментировал свое возможное назначение в сборную Англии

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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборную Англии по футболу.

«Я горжусь работой Гарета Саутгейта. Как англичанин, я не думаю, что есть кто-то, кто пользуется большим уважением, чем он. Как он и его команда вели себя, как он квалифицировался на турниры, как он выступал на них, как страна поддерживала команду... Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего.
Я общался со многими командами, Пока не появится подходящая возможность, я не буду спешить возвращаться к работе. Это должен быть подходящий мне вариант. Сборная Англии? Сегодня не тот день, чтобы говорить об этом», — цитирует специалиста Sky Sports.

49-летний Поттер остается без работы с того момента, как был уволен из «Челси» в апреле 2023 года.

Ранее сборную Англии возглавлял Гарет Саутгейт, под руководством которого команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018, а также дважды играла в финале Евро (2021, 2024). По окончании последнего чемпионата Европы Саутгейт объявил об уходе со своего поста.

Источник: Sky Sports
Сборная Англии по футболу
Грэм Поттер
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