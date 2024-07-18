Грэм Поттер прокомментировал свое возможное назначение в сборную Англии
Бывший тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборную Англии по футболу.
«Я горжусь работой Гарета Саутгейта. Как англичанин, я не думаю, что есть кто-то, кто пользуется большим уважением, чем он. Как он и его команда вели себя, как он квалифицировался на турниры, как он выступал на них, как страна поддерживала команду... Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего.
Я общался со многими командами, Пока не появится подходящая возможность, я не буду спешить возвращаться к работе. Это должен быть подходящий мне вариант. Сборная Англии? Сегодня не тот день, чтобы говорить об этом», — цитирует специалиста Sky Sports.
49-летний Поттер остается без работы с того момента, как был уволен из «Челси» в апреле 2023 года.
Ранее сборную Англии возглавлял Гарет Саутгейт, под руководством которого команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018, а также дважды играла в финале Евро (2021, 2024). По окончании последнего чемпионата Европы Саутгейт объявил об уходе со своего поста.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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|0-0
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7
|Ньюкасл
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|0-0
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -