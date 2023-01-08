Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о возможных трофеях команды в этом сезоне.

«Был ли с руководством разговор о возможном сезоне без трофеев? Нет. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем. Мы работаем над тем, чтобы команда прогрессировала. Признаю, что команда играла не так, как мы бы хотели. Этому есть много причин. Не могу сидеть здесь и говорить, что я идеален. Очевидно, я не все сделал правильно», — цитирует Поттера Football London.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Также сегодня, 8 января, команда сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка Англии.