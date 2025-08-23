Поттер: «Вест Хэму» нужно играть лучше и сильно прибавить»

Главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Челси» (1:5) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Тяжелый вечер для нас. Разочарованы результатом и тем, как были пропущены голы после хорошего начала игры. Слишком просто против топовой команды. «Вест Хэму» нужно играть лучше и сильно прибавить. Во вторник вечером у нас игра, которая даст нам возможность посмотреть на других игроков. Я главный тренер и я отвечаю за команду. Должен взять на себя ответственность за то, как играет команда. Нам нужно добиться большего. Это моя работа. Как бы ни было приятно указывать пальцем и винить людей, мы все несем ответственность», — цитирует The Guardian Поттера.

Во вторник, 26 августа, «Вест Хэм» сыграет против «Вулверхэмптона» в 1/32 финала Кубка английской лиги.

В следующем туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде встретится с «Ноттингем Форест». Игра состоится 31 августа.