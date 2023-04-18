Грасия о 1:6 от «Ливерпуля»: «Мы не ожидали такого результата»

Главный тренер «Лидса» Хави Грасия подвел итоги матча 31-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:6).

«Очень разочарованы, потому что не ожидали такого результата. Это то, над чем мы должны работать. Играя таким образом, допуская такие ошибки, непросто добиться хороших результатов в этой важной части сезона. Мы должны улучшить игру как можно быстрее. Мы чувствовали, что можем улучшить игру и результат. После третьего гола мы пропустили еще, и это стало невозможным для нас. Это сложно. Мы должны стараться оставаться вместе в хорошие и плохие моменты», — приводит слова Грасии Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.