Грановская считает, что Лэмпард является одним из самых талантливых молодых тренеров

Директор "Челси" Марина Грановская пообещала оказать поддержку новому главному тренеру лондонской команды Фрэнку Лэмпарду, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что 41-летний англичанин покинул "Дерби Каунти", который тренировал с мая 2018-го.

– Мы рады приветствовать Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "Челси". Фрэнк обладает фантастическими знаниями и понимаем клуба. В прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров. После 13 лет в "Челси" в качестве игрока, став легендой и рекордсменом клуба, мы считаем, что для Фрэнка это идеальное время для возвращения. Мы рады, что теперь он здесь. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку, – приводит слова Грановской пресс-служба "Челси".

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