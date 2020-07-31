Гранит Джака: «Я едва не ушел из «Арсенала» из-за конфликта с фанатами, но это сделало меня сильнее»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, как мог уйти из команды после конфликта с болельщиками осенью 2019 года.

— Все знают, что произошло между мной и фанатами, — цитирует Goal.com Джаку. — Это было непростое время, но, возможно, это было на пользу, потому что я стал сильнее, чем когда-либо и многому научился благодаря этой ситуации. Надеюсь, что болельщики тоже. Люди начинают понимать меня все больше. Осенью я был близок к уходу из клуба, хотя до этого прекрасно чувствовал себя в команде. Когда «Арсенал» возглавил Микель Артета, мы отлично поговорили. Он помог мне пересмотреть ситуацию, дал второй шанс и показал свое доверие, за которое я стараюсь ему отплатить.

Джака был капитаном «Арсенала» с момента ухода Лорана Косьельны из команды летом 2019 года. 27 октября 2019 года во время матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2) швейцарец, покидая поле в связи с заменой, жестко отреагировал на свист с трибун, после чего бросил клубную футболку вместе с повязкой на землю. 5 ноября Джака перестал быть капитаном «Арсенала», его пост занял Пьер-Эмерик Обамеянг.

В сезоне-2019/20 Джака провел за «Арсенал» 40 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.