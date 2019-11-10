Гранит Джака: «Не могу понять такую реакцию болельщиков «Арсенала»

Эк-капитан «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не понимает, почему против него ополчились болельщики лондонского клуба. Именно из-за конфликта с ними он был лишен капитанской повязки.

— Я хочу играть за «Арсенал». И готов доказывать это на каждой тренировке, — приводит слова Джаки Blick.

Когда мой номер высветился на табло замены, и наши фанаты начали ликовать, это очень сильно задело и расстроило меня. Это было очень обидно и неприятно. Я не могу понять такую реакцию даже сейчас, особенно ее ярость и крайнюю враждебность, направленную против меня.

Джака пропустил последние матчи «Арсенала» по решению тренерского штаба лондонского клуба. Зимой он может сменить команду.

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