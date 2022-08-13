Джака о дубле Жезуса в матче с «Лестером»: «Работа, которую он делает для «Арсенала», просто невероятна»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака назвал невероятным выступление одноклубника Габриэла Жезуса в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (4:2). Бразильский форвард оформил дубль и отдал две результативные передачи в игре
«Его выступление сегодня было невероятным. Два гола и две передачи — работа, которую он делает для команды, просто невероятна. Мы более чем счастливы. Жезус и забивает, и помогает нам день за днем. Я более чем счастлив за него, потому что считаю очень важным забивать дома», — приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».
«Арсенал» в июле объявил о переходе из «Манчестер Сити» 25-летнего форварда. Жезус провел первую официальную игру на домашнем стадионе лондонского клуба.
«Арсенал» одержал две победы в стартовых турах чемпионата Англии и набрал 6 очков. В следующем матче лондоский клуб примет на своем поле «Борнмут». Игра состоится 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
13
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
16
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|0 : 0
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|4 : 0
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|2 : 2
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|0 : 0
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|4 : 0
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2
|
|
Скотт Мактоминай
Манчестер Юнайтед
|2
|0
|2