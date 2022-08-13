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Сегодня, 21:48

Джака о дубле Жезуса в матче с «Лестером»: «Работа, которую он делает для «Арсенала», просто невероятна»

Джака заявил, что Жезус выполняет невероятный объем работы в «Арсенале»
Алексей Еремин
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака назвал невероятным выступление одноклубника Габриэла Жезуса в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (4:2). Бразильский форвард оформил дубль и отдал две результативные передачи в игре

«Его выступление сегодня было невероятным. Два гола и две передачи — работа, которую он делает для команды, просто невероятна. Мы более чем счастливы. Жезус и забивает, и помогает нам день за днем. Я более чем счастлив за него, потому что считаю очень важным забивать дома», — приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» в июле объявил о переходе из «Манчестер Сити» 25-летнего форварда. Жезус провел первую официальную игру на домашнем стадионе лондонского клуба.

«Арсенал» одержал две победы в стартовых турах чемпионата Англии и набрал 6 очков. В следующем матче лондоский клуб примет на своем поле «Борнмут». Игра состоится 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.arsenal.com/news/xhaka-enjoying-freedom-go-forward

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Габриэл Жезус
Гранит Джака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
4
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
8
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
9
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
10
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
11
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
12
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
13
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
14
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
15
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
16
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
18
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 2 : 1
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 0 : 0
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 4 : 0
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 2 : 2
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 0 : 0
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 4 : 0
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Харри Магуайр

Харри Магуайр

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
Скотт Мактоминай

Скотт Мактоминай

Манчестер Юнайтед

 2 0 2
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