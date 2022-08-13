Джака о дубле Жезуса в матче с «Лестером»: «Работа, которую он делает для «Арсенала», просто невероятна»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака назвал невероятным выступление одноклубника Габриэла Жезуса в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (4:2). Бразильский форвард оформил дубль и отдал две результативные передачи в игре

«Его выступление сегодня было невероятным. Два гола и две передачи — работа, которую он делает для команды, просто невероятна. Мы более чем счастливы. Жезус и забивает, и помогает нам день за днем. Я более чем счастлив за него, потому что считаю очень важным забивать дома», — приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» в июле объявил о переходе из «Манчестер Сити» 25-летнего форварда. Жезус провел первую официальную игру на домашнем стадионе лондонского клуба.

«Арсенал» одержал две победы в стартовых турах чемпионата Англии и набрал 6 очков. В следующем матче лондоский клуб примет на своем поле «Борнмут». Игра состоится 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.