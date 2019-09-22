«Готовы дать нам помочь вам?» Эвра обратился к руководству «Манчестер Юнайтед»
19:10
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (0:2). «МЮ» набрал на старте сезона 8 очков, одержав пока только две победы.
Бывший защитник «Манчестера» Патрис Эвра предложил помочь клубу.
— Думаю, настало время испачкать ручки! Руководство «МЮ», вы готовы дать нам помочь вам, парни? — спросил француз в Instagram.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...