Гость из будущего? Экс-игрок сборной Норвегии предсказал назначение Сульшера в «МЮ» еще в 2012 году
Пользователи Twitter обратили внимание на пророческий твит, опубликованный еще в 2012 году. Бывший футболист ряда английских клубов и сборной Норвегии Ян Оге Фьортофт довольно точно предсказал тренерские перестановки в «Манчестер Юнайтед» на ближайшие годы. Он написал:
«Манчестер Юнайтед»:
2013-2016 Фергюсон
2016-2017 Громкое имя
2017-2019 Еще одно громкое имя
2019 — Сульшер".
С Алексом Фергюсоном Фьортофт ошибся — он завершил тренерскую карьеру как раз в 2013 году. В остальном он был достаточно точен. После ухода Фергюсона, неполного сезона под руководством Дэвида Мойеса и нескольких матчей при и.о. Райане Гиггзе «МЮ» принял специалист с громким именем — Луи ван Гал. После него клубом руководил Жозе Моуринью. Назначение Уле Гуннара Сульшера же совсем чуть-чуть не попало в прогноз его соотечественника. Норвежец возглавил «МЮ» за две недели до 2019 года — 19 декабря 2018 года.
Manchester United:— Jan Aage Fjortoft ???? ?? (@JanAageFjortoft) November 11, 2012
2013- 2016 Ferguson
2016- 2017 A big name
2017- 2019 Another big name
2019- Solskj?r#mufc