Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).

«Это была напряженная игра. Мы боролись в первые минуты. Мане и Салах играли между линиями, после чего мы приспособились и получили больше контроля. То, как они играли, и то, как мы вели себя в ответ, было невероятным. Я горжусь своими игроками. Сегодня разница в том, что они получили возможность пробить пенальти, а мы пропустили пенальти», — приводит слова Гвардьолы BBC Sport.