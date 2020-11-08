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«Горжусь своими игроками». Гвардьола — о ничьей с «Ливерпулем»

22:28
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).

«Это была напряженная игра. Мы боролись в первые минуты. Мане и Салах играли между линиями, после чего мы приспособились и получили больше контроля. То, как они играли, и то, как мы вели себя в ответ, было невероятным. Я горжусь своими игроками. Сегодня разница в том, что они получили возможность пробить пенальти, а мы пропустили пенальти», — приводит слова Гвардьолы BBC Sport.

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