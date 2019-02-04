Гонсало Игуаин: "Счастлив работать с Сарри в "Челси"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин признался, что счастлив работать с главный тренером "синих" Маурицио Сарри. 31-летний аргентинец перешел в лондонский клуб 23 января и уже оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0).

- Сарри - тренер, который делает меня лучше в игровом плане. Он знает, как надо со мной работать, особенно в плане эмоций, - приводит слова Игуаина Evening Standard. - Я счастлив работать с ним в таком большом клубе, имеющим богатую историю.

Я рад, что получил возможность вновь выйти на топ-уровень. Думаю, мы достигнем наших целей в конце сезона.

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 22 туров.

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