Гонсало Игуаин: "Сарри знает, как извлечь из моей игры максимум пользы"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин рассказал о роли главного тренера Маурицио Сарри​ в развитии 31-летнего аргентинского форварда, сообщает Sky Sports.

– Сарри – тренер, который знает, как выжать максимум из меня. Я хорошо знаю его, а он меня.

Надеюсь, вернусь к тому уровню, который показывал под его руководством в "Наполи" – это моя цель. Сарри помогает мне, он знает мою игру и как извлечь из нее максимум пользы.

Я очень рад быть здесь. "Челси" – замечательный клуб с прекрасным стадионом, это действительно фантастический опыт. Надеюсь, что со временем эта команда сможет достичь всех целей, – приводит слова Игуаина Sky Sports.

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