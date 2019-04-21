Гонсало Игуаин: "Раньше не выходил из дома, боясь услышать критику"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин рассказал о своем отношении к критике. Он признался, что раньше она его очень тревожила.

– Я сожалею о том, что раньше часто просто скрывался дома, – цитирует A Bola Игуаина. – Не выходил на улицу, опасаясь услышать что-то неприятное после неудачного матча. Я не должен был так себя вести. Есть огромное количество людей, которые совершали намного более ужасные поступки, но покидают свои дома без стыда. А мы, футболисты, которые никого не убивают и не развязывают войны, должны стыдиться выходить на улицу только потому, что занимаемся спортом?

Сейчас я на том этапе жизни, когда не хочу знать о критике. Отсутствие социальных сетей в моей жизни помогает в этом. Я играл в лучших чемпионатах, в лучших командах, выступал трижды на чемпионатах мира. Когда мне было пять лет, я не мог представить и десятой части того, чего добился. Почему меня должны волновать другие?