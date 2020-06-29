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Гомеш отказался подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

29 июня 2020, 18:53
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анжел Гомеш покинет клуб летом. Футболист отказался продлевать контракт с манкунианцами, которые были готовы платить ему зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год, сообщает Goal.com.

Контракт Гомеша с «Манчестер Юнайтед» истекает нынешним летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб за небольшую сумму в качестве компенсации за вклад в воспитание молодого игрока.

19-летний Гомеш является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах АПЛ.

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