Гомес признался, что летом собирался покинуть «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал, что летом был очень близок к тому, чтобы покинуть команду и перейти в «Ньюкасл».

«Да, это действительно могло произойти. Но я всегда был сосредоточен на клубе. Я знаю, как мне повезло быть здесь. Следующим летом исполнится 10 лет с момента моего прихода в «Ливерпуль». Это лучший клуб в мире, на мой взгляд. После несостоявшегося трансфера я быстро адаптировался и вернулся в прежнее русло событий. Я предпочитаю сосредотачиваться на настоящем», — приводит Goal слова Гомеса.

Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Всего за команду 27-летний футболист провел 235 матчей, в которых отметился 9 результативными передачами.