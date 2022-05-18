Гомес после победы над «Саутгемптоном» покинул стадион на костылях

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в матче 37-го тура с «Саутгемптоном» (2:1). 24-летний англичанил покинул стадион в защитном ботинке на левой ноге и с костылями в рках.

Гомес вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве на Джордана Хендерсона. Подробности повреждения станут известны после обследования.

«Ливерпуль» с 89 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 1 очко, поэтому судьба чемпионства решится в последнем туре.