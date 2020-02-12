Голый Бьелса. Экс-игрок ЦСКА рассказал о странном поведении тренера «Лидса» после поражений

Бывшие игроки сборной Чили Марк Гонсалес и Хосе Фуэнсалида рассказали о поведении главного тренера национальной команды Марсело Бьелсы после поражений. Сейчас он возглавляет «Лидс».

— Бьелса вошел в раздевалку, — цитирует экс-игрока ЦСКА talkSPORT. — Ему было очень жарко, ходил взад-вперед и ни с кем не разговаривал. Рядом с нами была еще одна раздевалка, он пошел туда. Мы вошли,а он был совершенно голым, лежал на столе для процедур, как будто кто-то собирался сделать ему операцию. Около 30 минут, совершенно голый.

— Это случалось со мной несколько раз, — продолжил Фуэнсалида. — Мы проиграли Италии 0:1, он даже подрался с их тренером. Вошел в раздевалку злой, а когда мы появились, сходил с ума и снимал одежду.