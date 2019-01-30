Голы Обамеянга и Ляказетта помогли "Арсеналу" обыграть "Кардифф"

"Арсенал" выиграл у "Кардиффа" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. У гостей забил Натаниэл Мендес-Лейнг.

"Канониры" набрали 47 очков и занимают пятое место в премьер-лиге. У "Кардиффа" 19 очков и 18-я позиция.

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Премьер-лига

21-й тур

"Арсенал" - "Кардифф" - 2:1 (0:0)

Голы: Обамеянг, 66 - с пенальти (1:0). Ляказетт, 83 (2:0). Мендес-Лейнг, 90+3 (2:1).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Монреаль, Мустафи, Колашинац, Езил (Рэмси, 76), Эль-Нени (Ивоби, 46), Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг.

"Кардифф": Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Гюннарссон, Раллс, Патерсон, Артер (Харрис, 82), Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ньясс (Зохоре, 73).

Предупреждения: Монреаль, 30. Патерсон, 36. Гендузи, 45+2. Артер, 63. Ляказетт, 81. Раллс, 90.

Судья: Дин.

29 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Хаддерсфилд" - "Эвертон" - 0:1 (0:1)

Гол: Ришарлисон, 3.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Муй, 55), Панчеон, Бакуна, Качунга (Леве, 82), Мунье, Диакаби (Депуатр, 87).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс (Динь, 55), Коулман, Зума, Кин, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис, Дженк (Кенни, 69), Бернард, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 86).

Предупреждения: Бернард, 31. Дженк, 43. Панчеон, 66. Андре Гомеш, 87. Калверт-Льюин, 90.

Удаление: Динь, 66.

Судья: Аттуэлл.

29 января. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Фулхэм" - "Брайтон" - 4:2 (0:2)

Голы: Маррей, 3 (0:1). Маррей, 17 (0:2). Чемберс, 47 (1:2). Митрович, 58 (2:2). Митрович, 74 (3:2). Вьетто, 79 (4:2).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Кэрни, 27), Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан (Сессеньон, 77), Сери, Бабел, Шюррле (Вьетто, 46), Митрович.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Андоне, 77), Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 72), Маррей.

Предупреждения: Стивенс, 26. Сери, 36. Даффи, 36. Данк, 76. Бабел, 87.

Судья: Проберт.

29 января. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" - 3:0 (0:0)

Голы: Саисс, 66 (1:0). Хименес, 80 (2:0). Хименес, 86 (3:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 90), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 88), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Жота (Иван Кавалейру, 89).

"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 68), Арнаутович (Эрнандес, 77), Снодграсс (Кэрролл, 68), Антонио, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Саисс, 32. Снодграсс, 38. Невеш, 70. Беннетт, 73. Хименес, 87.

Судья: Кут.

29 января. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

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