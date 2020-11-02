Голы Кейна и Бэйла помогли «Тоттенхэму» обыграть «Брайтон»

«Тоттенхэм» победил «Брайтон» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Харри Кейн и Гарет Бэйл.

«Шпоры» набрали 14 очков и вышли на второе место. У «Брайтона» пять очков и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Тоттенхэм» — «Брайтон» — 2:1 (1:0)

Голы: Кейн, 13 — с пенальти (1:0). Лемпти, 56 (1:1). Бэйл, 73 (2:1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.

«Брайтон»: Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).

Предупреждения: Ндомбеле, 7. Регилон, 39. Берн, 45+4.

Судья: Скотт.

1 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»