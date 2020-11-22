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Голкиперы «Ливерпуля» возложили цветы в ворота в память о легендарном Рэе Клеменсе

22:09
Вратари &quot;Ливерпуля&quot; возложили цветы в память о Рэе Клеменсе.
Вратари &quot;Ливерпуля&quot; возложили цветы в память о Рэе Клеменсе.
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Вратари «Ливерпуля» возложили цветы в ворота «Энфилда» перед матчем 9-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Голкиперы почтили память легендарного Рэя Клеменса. 15 ноября многолетний вратарь «красных» умер в возрасте 72 лет от рака.

Клеменс играл за «Ливерпуль» с 1967 по 1981 год и является лидером по матчам за команду среди стражей ворот (665).

С Клеменсом в воротах «Ливерпуль» выиграл пять чемпионатов, Кубок, пять Суперкубков Англии, Кубок Лиги, три Кубка чемпионов, два Кубка УЕФА и Суперкубок Европы.

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