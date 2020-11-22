Голкиперы «Ливерпуля» возложили цветы в ворота в память о легендарном Рэе Клеменсе
22:09
Вратари «Ливерпуля» возложили цветы в ворота «Энфилда» перед матчем 9-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Голкиперы почтили память легендарного Рэя Клеменса. 15 ноября многолетний вратарь «красных» умер в возрасте 72 лет от рака.
Liverpool's goalkeepers lay a wreath of flowers behind the goal in memory of club legend Ray Clemence, one of the all-time greats ? pic.twitter.com/hNUsbkgIfA— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2020
Клеменс играл за «Ливерпуль» с 1967 по 1981 год и является лидером по матчам за команду среди стражей ворот (665).
С Клеменсом в воротах «Ливерпуль» выиграл пять чемпионатов, Кубок, пять Суперкубков Англии, Кубок Лиги, три Кубка чемпионов, два Кубка УЕФА и Суперкубок Европы.
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