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Сегодня, 21:59

Голкипер «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы пропустит остаток сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Тоттенэма» Уго Льорис больше не сыграет в текущем сезоне

«Уго выбыл до конца сезона. Очевидно, что мы разочарованы. Мы провели еще несколько тестов, и удостоверились, что он не сможет выйти на поле.

Я не могу говорить о следующем сезоне, но что я могу сказать, так это то, что ему отведена очень важная роль для нас до конца сезона. Он нужен нам. Нам нужно, чтобы он был частью команды, и я уверен, что он будет», – сказал и.о.главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон.

36-летний голкипер получил травму в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:6). Ранее сообщалось, что этот сезон может стать последним для француза в «Тоттенхэме».

Уго Льорис
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Райан Мэйсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 - : -
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 - : -
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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