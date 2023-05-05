Голкипер «Тоттенхэма» Льорис из-за травмы пропустит остаток сезона

Вратарь «Тоттенэма» Уго Льорис больше не сыграет в текущем сезоне

«Уго выбыл до конца сезона. Очевидно, что мы разочарованы. Мы провели еще несколько тестов, и удостоверились, что он не сможет выйти на поле.

Я не могу говорить о следующем сезоне, но что я могу сказать, так это то, что ему отведена очень важная роль для нас до конца сезона. Он нужен нам. Нам нужно, чтобы он был частью команды, и я уверен, что он будет», – сказал и.о.главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон.

36-летний голкипер получил травму в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:6). Ранее сообщалось, что этот сезон может стать последним для француза в «Тоттенхэме».