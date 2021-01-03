Голкипер «Саутгемптона» заразился коронавирусом. Команде предстоит сыграть с «Ливерпулем»
21:36
Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест, сообщает пресс-служба клуба.
«Игрок помещен на самоизоляцию и, таким образом, вынужден пропустить завтрашнюю игру с «Ливерпулем» и, возможно, матч в Кубке Англии со «Шрусбери Таун», намеченный на субботу, 9 января», — говорится в заявлении «Саутгемптона».
В нынешнем сезоне 31-летний вратарь провел 16 матчей в АПЛ, пропустив 19 мячей.
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