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Голкипер Райя стал полноценным игроком «Арсенала»

Виктория Кравченко
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«Арсенал» оформил полноценный трансфер голкипера Давида Райи, сообщает пресс-служба команды.

Ранее он выступал в команде в аренде из «Брентфорда». В контракте была прописана опция выкупа, которую лодонский клуб активировал.

Transfermarkt оценивает сумму трансфера игрока в 31,9 миллиона евро.

28-летний Райя сыграл 41 матч за «Арсенал», сохранив свои ворота сухими в 20 играх. Футболист по итогам сезона-2023/24 получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю АПЛ.

ФК Арсенал (Лондон)
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