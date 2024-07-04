Голкипер Райя стал полноценным игроком «Арсенала»
«Арсенал» оформил полноценный трансфер голкипера Давида Райи, сообщает пресс-служба команды.
Ранее он выступал в команде в аренде из «Брентфорда». В контракте была прописана опция выкупа, которую лодонский клуб активировал.
Transfermarkt оценивает сумму трансфера игрока в 31,9 миллиона евро.
28-летний Райя сыграл 41 матч за «Арсенал», сохранив свои ворота сухими в 20 играх. Футболист по итогам сезона-2023/24 получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю АПЛ.
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3
|Ливерпуль
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|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
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|0
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7
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|0
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|0
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8
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|0
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|0-0
|0
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10
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|0
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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