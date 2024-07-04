Голкипер Райя стал полноценным игроком «Арсенала»

«Арсенал» оформил полноценный трансфер голкипера Давида Райи, сообщает пресс-служба команды.

Ранее он выступал в команде в аренде из «Брентфорда». В контракте была прописана опция выкупа, которую лодонский клуб активировал.

Transfermarkt оценивает сумму трансфера игрока в 31,9 миллиона евро.

28-летний Райя сыграл 41 матч за «Арсенал», сохранив свои ворота сухими в 20 играх. Футболист по итогам сезона-2023/24 получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю АПЛ.