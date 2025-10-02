Голкипер «Ливерпуля» Алиссон из-за травмы пропустит до 6 недель
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не сыграет в ближайших матчах команды, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, Алиссон пропустит до 6 недель из-за травмы подколенного сухожилия. 33-летний бразилец получил повреждение в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:1).
В сезоне-2025/26 Алиссон в 9 матчах во всех турнирах пропустил 12 голов, в 4 встречах сыграл на ноль.
