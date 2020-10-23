Голкипер «Кристал Пэлас» Батленд заразился коронавирусом
Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд сдал положительный тест на коронавирус. Какое-то время он будет находится на самоизоляции в номере отеля в Лондоне, сообщает Sky Sports.
На прошлой неделе «Кристал Пэлас» объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Стоук Сити».
«Кристал Пэлас» после пяти проведенных матчей занимает 14-е место в таблице премьер-лиги, имея в активе 7 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.