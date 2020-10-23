Голкипер «Кристал Пэлас» Батленд заразился коронавирусом

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд сдал положительный тест на коронавирус. Какое-то время он будет находится на самоизоляции в номере отеля в Лондоне, сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе «Кристал Пэлас» объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Стоук Сити».

«Кристал Пэлас» после пяти проведенных матчей занимает 14-е место в таблице премьер-лиги, имея в активе 7 очков.