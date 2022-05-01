Голкипер «Эвертона» Пикфорд высказался о победе над «Челси»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал победу над «Челси» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).

«Наш характер и командный дух подтолкнули нас сегодня, и с болельщиками позади нас, это было невероятно. Теперь мы будем наслаждаться этим днем, но на следующей неделе сосредоточимся на предстоящих играх. Я готовился к этому матчу всю неделю», — приводит слова Пикфорда BBC.

Единственный гол в матче забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон.

Команда Фрэнка Лэмпарда набрал 32 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертону» осталось сыграть пять матчей в чемпионате Англии с «Лестером», «Уотфордом», «Брентфордом», «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».