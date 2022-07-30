Голкипер «Челси» Кепа близок к переходу в «Наполи»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Наполи». Стороны близки к заключению соглашения, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что неаполитанский клуб возьмет в аренду 27-летнего испанца.

В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов стерлингов.