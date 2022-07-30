Голкипер «Челси» Кепа близок к переходу в «Наполи»
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Наполи». Стороны близки к заключению соглашения, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ожидается, что неаполитанский клуб возьмет в аренду 27-летнего испанца.
В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов стерлингов.
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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