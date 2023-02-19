Голкипер «Челси» Аррисабалага поделился мнением о проблемах клуба

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о неудачных результатах и положении клуба.

«Сейчас все против нас. У нас сложный период, мы должны держаться вместе. У нас большая команда, много игроков, и они очень качественные, но дела идут не очень хорошо. Но это не потому, что мы поменяли шестерых, пятерых или одного игрока. Это более общее, у нас не все хорошо — это ясно, и нам нужно совершенствоваться. Пришло время объединиться и работать, работать и еще раз работать», — цитирует Аррисабалагу официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 23 матчей.