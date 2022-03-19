Голкипер «Арсенала» Рамсдейл выбыл на несколько недель

Основной голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл выбыл на несколько недель.

«У Аарона Рамсдейла травма косой мышцы и он будет отсутствовать несколько недель», — сказал главный тренер «канониров» Микель Артета ВВС.

Вратарь выведен из списков игроков сборной Англии, которые примут участие в товарищеских матчах против Швейцарии и Кот-д'Ивуара. Рамсдейл также пропустил субботний матч АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

В этом сезоне в АПЛ Рамсдейл провел 24 матча, в 12 из которых сыграл на ноль.