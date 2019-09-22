Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Манчестер Юнайтед»
«Вест Хэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Украинский форвард хозяев Андрей Ярмоленко забил гол на 44-й минуте встречи, а спустя 40 минут защитник Аарон Крессуэлл установил окончательный счет в игре.
«Вест Хэм» с 11 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — 7-е место и 8 баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Ярмоленко, 44 (1:0). Крессуэлл, 84 (2:0).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 80), Крессуэлл, Диоп, Нобл, Пабло Форнальс, Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 89), Алле, Фелипе Андерсон (Уилшир, 70).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Гомеш, 81), Матич (Фред, 71), Перейра, Мактоминэй, Рэшфорд (Лингард, 61), Джеймс.
Предупреждения: Огбонна, 14. Мата, 48. Нобл, 74. Янг, 83.
Судья: Тэйлор (Англия).
22 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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We've done it again. ?#WHUMUN #COYI pic.twitter.com/TfUsAA2GyW— West Ham United (@WestHam) September 22, 2019