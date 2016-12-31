Гол Вайналдума принес "Ливерпулю" победу над "Манчестер Сити"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл с минимальным счетом "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 1:0 (1:0)
Гол: Вайналдум, 8.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Эмре Джан, Хендерсон (Ориги, 64), Вайналдум, Мане (Лукас, 89), Лаллана, Роберту Фирмину.
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета (Хесус Навас, 86), Отаменди, Стоунс, Коларов, Стерлинг, Туре (Ихеаначо, 89), Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Агуэро.
Предупреждения: Клаван, 7. Эмре Джан, 75. Отаменди, 90+3.
Судья: Поусон (Англия).
31 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
shpasic
Гвардиолишка)) нужно ещё несколько игроков по 100 миллионов купить)
23:12 31 декабря 2016
Pablo_75
МанСити в общем подвёл. "Красивый атакующий новогодний футбол" почти не состоялся. Сити опять доходит до штрафной и всё... Нет изюминки, и не получается "Барселона в Манчестере". А Ливерпуль подтвердил свой общий уровень, команда для четвертьфинала ЛЧ, не хуже Сити или ПСЖ... Всех камрадов с Новым Годом)))
22:56 31 декабря 2016