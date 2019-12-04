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Гол Трезеге в ворота «Челси» стал первым «чисто египетским» в истории АПЛ

4 декабря 2019, 23:40
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Форвард «Астон Виллы» Трезеге забил мяч в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Челси». Этот гол стал первым в истории премьер-лиги, который организовали исключительно египтяне.

Как сообщает Opta, результативную передачу египетскому нападающему сделал его соотечественник Ахмед Эль-Мохамади. Впервые в элитном дивизионе Англии и автор гола, и ассистент представляют Египет.

В данный момент в матче продолжается второй тайме. «Челси» ведет со счетом 2:1.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Челси — Астон Вилла

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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